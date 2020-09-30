فوز 4 ناشرين فى انتخابات التجديد النصفى لـ«الناشرين المصريين»

اختارت الجمعية العمومية، فوز كل من "محمود خلف، محمد السقا، أحمد رشاد، محمد كامل"، فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين 2020؛ وذلك من بين ثلاثة عشر طلبا ترشحوا.وأغلقت اللجنة باب الترشيح فى يوم 1592020 وذلك بقبول طلبات ترشيح كل من: أحمد محمد محمد رشاد مكتبة الدار العربية للكتاب، رضا محمد عوض فودة رؤية للنشر والتوزيع، عبدالمنعم كامل محمد دار الجامعة الجديدة، رباب فؤاد فرج الشهاوى دار الفؤاد للنشر والتوزيع، عبدالله محمد شلبى بصمة للنشر والتوزيع، علاء محمد حسن سرحان دار الرسالة للنشر والتوزيـع، فادى أمير صبحى جريس مكتبة الأنجلو المصرية، محمد كامل على شطا مؤسسة طيبة، محمود خلف الله دردير مؤسسة تبارك للنشر، محمود محمد مدبولى مكتبة مدبولى، محمد إبراهيم محمد السقا مؤسسة إبداع للإعلام والنشر، لمياء السعيد عبدالسلام السعيد للنشر والتوزيع.