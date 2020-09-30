حقيقة محاولة حياة الدرديري الانتحار بتناول صبغة للشعر

انتشرت خلال الساعات الماضية بعض الأخبار حول محاولة حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة الانتحار عن طريق تناول صبغة للشعر، ونقلها إلى مركز السموم بمستشفى كلية الطب بجامعة الإسكندرية.وكشف مصدر طبى بمركز السموم في الإسكندرية عن وصول حياة الدرديري زوجة توفيق عكاشة مصابة بحالة تسمم إثر تناولها "صبغة شعر"، ما يشير إلى محاولة انتحار، إلا أن عكاشة نفى ذلك في تصريحات صحفية، موضحًا أنها أصيبت بهبوط حاد من التدخين وتناول القهوة بكثافة.وكشف مصدر طبي، أن حالة زوجته شبه مستقرة، واستمرت بمركز السموم 6 ساعات، تم خلالها إجراء جميع التحاليل الطبية المتاحة، حيث ظهرت النتائج سليمة وطبيعية.