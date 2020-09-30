البنك المركزى: 5 آلاف جنيه الحد الأقصى للمسافرين

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر بشأن الحد الأقصى من أوراق النقد المصري المسموح بحملها للمسافرين القادمين إلى مصر أو المغادرين منها وذلك بقيمة 5 آلاف جنيه فقط.ونص القرار على أنه يجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 5 آلاف جنيه مصري.