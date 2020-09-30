أفادت سكاي نيوز في خبر عاجل لها، عن سقوط 3 صواريخ كاتيوشا قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق.وقالت وسائل إعلام إن الصواريخ انطلقت من جبل زرتك بين الموصل وأربيل، وهي منطقة تسيطر عليها ميليشيا الحشد الشعبي.وأطلق جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، الخميس الماضي، حملة تفتيش في أحياء مختلفة من العاصمة العراقية بغداد، لليوم الثاني على التوالي.وحسب تقرير لقناة العربية الإخبارية، فقد تستهدف الحملة البحث عن مطلقي الصواريخ على المنطقة الخضراء، بهدف استهداف البعثات الدبلوماسية الأجنبية، وتحديدًا استهداف السفارتين الأميركية والبريطانية.