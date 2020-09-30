«غرفة السياحة» تجدد تحذيرها للشركات بعدم التعامل إلا مع المطاعم المرخصة

جددت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، تنبيها على جموع الشركات السياحية بعدم توجيه المجموعات السياحية التابعة لها إلا مع المطاعم السياحية المرخصة وعدم التعامل إلا مع الكافيهات والمطاعم التابعة لوزارة السياحية حفاظا على سمعة مصر السياحية.وأضافت الغرفة في منشور لها عمم على جموع الشركات، أن هذه المطاعم والكافيهات تخضع لرقابة وزارة السياحة مما يضمن جودة وسلامة الغذاء المقدم بها للسائحين، الأمر الذي سينعكس على ترتيب السوق المصرى أمام السائح.وأوضحت الغرفة أن من سيخالف التعليمات من الشركات سيعرض نفسه للجزاء طبقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته الخاص بتنظيم عمل شركات السياحة.