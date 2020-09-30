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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:12 م
الملك سلمان
الملك سلمان
وكالات
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أكدت السعودية اليوم الأربعاء، مجددًا وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته، مشيرة إلى تمسكها بالمبادرة العربية التي طرحتها في بيروت 2002.

وأكد المندوب الدائم للمملكة في الأمم المتحدة في جنيف السفير الدكتور عبد العزيز الواصل، فِي كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والتي نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء، ‎دعم المملكة للجهود الرامية للدفع بعملية السلام.

وأشار إلى أن المملكة طرحت مبادرات للسلام، وعلى رأسها المبادرة العربية، في بيروت 2002، التي تضمنت حلا شاملا وعادلا للصراع العربي الإسرائيلي، يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح الدكتور عبد العزيز الواصل أن قضية فلسطين كانت ولا زالت القضية الأولى للمملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز، مؤكدا أن المملكة لم تتوانَ أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بجميع الطرق والوسائل لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة بكامل السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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