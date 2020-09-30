برلمانى يشيد بمتانة العلاقات «المصرية - البريطانية»

أشاد أشرف رشاد، عضو مجلس النواب، بالاتصال الهاتفي بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون الذي تم فيه التباحث وتبادل وجهات النظر حول التطورات الجارية في عدد من الملفات الدولية والإقليمية وفي مقدمتها الوضع في ليبيا.قال رشاد في بيان الأربعاء، إن موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، موقف يُقدر عربيا ودوليا، لأنه يهدف إلى استعادة الاستقرار والأمن ودعوة جميع الأطراف الليبية إلى التفاعل الإيجابي البناء في المسارات السياسية المختلفة المنبثقة من قمة برلين وإعلان القاهرة، للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخاب هيئات تشريعية جديدة، تعبر عن إرادة الشعب الليبى.شدد على أن إعلان رئيس الوزراء البريطاني، دعمه للجهود المصرية الملموسة والمقدرة لتسوية الأزمة الليبية، دليل على نجاح مصر فى كسب التأييد الدولى لرؤيتها الثاقبة لحل الأزمة الليبية، علاوة على أن إعلان القاهرة وفق مختلف أطراف الصراع الليبي هو المسار الوحيد لانطلاق المحادثات السياسية في المغرب تمهيدًا للانطلاق إلى جنيف.وأكد أن مصر تصر على أن يكون الشعب الليبي هو صاحب القرار، وأن يخرج كل المرتزقة والإرهابيين من ليبيا.