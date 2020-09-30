برلماني يشيد بقرار السيسي باستمرار منحة العمالة غير المنتظمة

أشاد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار منحة العمالة غير المنتظمة المقدرة بـ500 جنيه لكل فرد، لنحو 3 أشهر قادمة: «قرار ينحاز للمواطن البسيط، ويؤكد إحساس الدولة بالظروف الصعبة للكثيرين بسبب فيروس كورونا».أشار عضو مجلس النواب، في بيان الأربعاء، إلى قرار مهم آخر أصدرته حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والمتمثل في استمرار تأجيل سداد مستحقات المياه والكهرباء للمنشآت السياحية حتى آخر العام.وشدد بدوي على أهمية هذه القرارات المنحازة للمواطن المصري، وتؤكد وقوف الدولة بجانب الجميع.وأكد أن الدولة رصدت عشرات المليارات خلال أزمة كورونا لمواجهة تداعياتها الصحية والاقتصادية، وهو ما انعكس بشكل عام على الأداء الاقتصادي، وانعكس أيضًا على خطة الدولة لمواجهة الوباء بكل قوة والتصدي له.