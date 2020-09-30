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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الصندوق الأسود» لـ منى زكي.. «+12»

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:59 م
الصندوق الأسود
الصندوق الأسود
منار إبراهيم
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صنفت الرقابة الفنية فيلم "الصندوق الأسود" لفئة عمرية تزيد عن الـ12 عام، وتخوض بطولته الفنانة منى زكي، وطرحت الجهة المنتجة البوستر الدعائي الرسمي، وسيطرت عليه حالة من الغموض والإثارة.

وتصدرت "منى" البوستر" بوجه مليء بالدماء، ومحاولة كتم أنفاسها بسبب حالة الذعر التي بدت فيها، ومن المقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وتجسد منى زكي دور "ياسمين"، حيث يكسر سكون أحد الليالي الهادئة في حياتها اقتحام غريبين منزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيءٍ مهم، وتحاول ياسمين الفرار منهم ولكن بلا جدوى، فإلى أي مدى ستتمكن ياسمين من الصمود؟ هكذا تدور أحداث فيلم الإثارة الصندوق الأسود والذي يشهد عودة منى زكي للسينما بعد غياب أربع سنوات.


الفيلم قصة وإخراج محمود كامل، وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، وبطولة منى زكي، محمد فراج، مصطفى خاطر وشريف سلامة وأسماء جلال.

"الصندوق الأسود" من إنتاج أفلام مصر العالمية، سينرجي ونيو سينشري وتتولى مهام تسويقه شركة MAD Solutions.

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