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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غدًا.. جنوب إفريقيا تفتح أجواءها أمام حركة الطيران

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:51 م
حركة الطيران
حركة الطيران
وكالات
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بعد إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الجوية التجارية القادمة من الخارج لمدة ستة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، تفتح جنوب إفريقيا أجواءها مجددا غدا الخميس، على الرغم من عدم السماح للمسافرين بغرض الترفيه من البلدان عالية الخطورة بدخول البلاد.

وقالت وزيرة العلاقات الدولية والتعاون ناليدي باندور في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "طورت جنوب إفريقيا نموذجا لتصنيف المخاطر لمختلف المسافرين الدوليين".

وتشمل تلك الدول الولايات المتحدة وبريطانيا، وتعاني كل منهما حاليا من معدلات إصابة عالية بفيروس كورونا وأوضحت باندور: أنه سيتم السماح للأشخاص الذين يسافرون من أجل العمل بدخول جنوب إفريقيا، وستتم مراجعة القائمة كل أسبوعين. وسيتعين على أي شخص يدخل البلاد تقديم اختبار سلبي لفيروس كورونا تم إجراؤه قبل أقل من 72 ساعة.

كما خففت جنوب إفريقيا مؤخرا القيود المحلية، حيث قال الرئيس سيريل رامافوسا: إن البلاد "صمدت أمام عاصفة فيروس كورونا".

وسجلت جنوب أفريقيا حتى الآن 672572 إصابة بفيروس كورونا و16600 حالة وفاة.

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