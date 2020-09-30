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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

العراق: ضرورة الابتعاد عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية بالمنطقة

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:33 م
وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين،
وكالات
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أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في اتصال هاتفي مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة إقامة علاقات متينة مع دول الجوار، والابتعاد عن سياسة المحاور، والنأي عن أيّ صراعات إقليميّة ودوليّة في المنطقة والمُضِيّ قُدُمًا في تحقيق مُقرِّرات اللقاءات التي عُقِدَت بين مسوؤلي البلدين، والقمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر؛ لتكون نموذجًا لبقيّة دول المنطقة في كيفيّة بناء علاقات استراتيجيّة قائمة على المصالح المُشترَكة ومُواجَهة تحدّيات الإرهاب.

وبحث الوزيران، ضرورة العمل المشترك على المُستوى الإقليميّ والدوليّ؛ لمنع تدخّل الدول الأخرى في الشئون الداخليّة العراقيّة، وحماية السيادة وأنّ الاستقرار الداخليّ ينعكس على استقرار المنطقة وأنّ التوتر يُؤدّي إلى زعزعة الوضع الأمنيّ في المنطقة، ومن ثم يتأثر السلام الدوليّ.

وأجرى وزير الخارجية العراقي أيضا اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وبحث الجانبان آليّة تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسُبُل تفعيل التعاون بمُختلِف المجالات السياسيّة والاقتصاديّة والأمنية.

كما تبادل الوزيران الرؤى وتقييم مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميّة التي تحظى باهتمام الجانبين، ومُواجهة التحدّيات المُختلِفة التي تتعرّض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلميّة التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام والتنمية.

وأكد الوزير العراقي على "ضرورة احترام سيادة العراق، ودعم جُهُود الاستقرار في المنطقة والالتزام بحماية البعثات الدبلوماسيّة، وحرمة الدبلوماسيين".

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