عصر الحماية الاجتماعية.. كيف تدعم الدولة المصرية محدودى الدخل؟

الحماية الاجتماعية

تطوير البنية الأساسية

العمالة

التموين

الصحة

التعليم

منذ توليه المسئولية فى عام ٢٠١٤، لم يترك الرئيس عبدالفتاح السيسى قطاعًا إلا ووصلت إليه «يد الإنجازات»، وأَوْلى اهتمامًا خاصًا بالقطاعات المرتبطة بالمواطن البسيط بشكل مباشر، كقطاعى الصحة والتعليم، بإحداث طفرات ملموسة فى القطاعين مقارنة بالوضع السلبى لهما خلال سنوات ما قبل ثورة ٣٠ يونيو.ومع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادى كانت عين الرئيس على توسيع منظومة الحماية الاجتماعية لحماية محدودى الدخل من الآثار السلبية المتوقعة لبرنامج الإصلاح، فأطلق حزمة هائلة من البرامج لدعم هذه الفئة، بالتوازى مع تحسين الظروف المعيشية لعدد هائل من المواطنين ممن يسكنون المناطق غير الآمنة والعشوائية، وذلك بنقلهم إلى وحدات سكنية إنسانية دون أى مقابل.«الدستور» تستعرض فيما يلى بعض إنجازات الدولة المصرية بعد تولى الرئيس السيسى الحكم فى مجال الحماية الاجتماعية وخدمة الموطن محدود الدخل.تنفيذ ٣٩٢ مشروعًا للحماية الاجتماعية بإجمالى استثمارات ٨٣٣٧٦.٥ مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ نحو ٤٢ مشروعًا بإجمالى استثمارات ٦٦١.١ مليون جنيه.إطلاق برنامجى «تكافل وكرامة» فى مارس ٢٠١٥، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامجين إلى أكثر من ٢.٩ مليون أسرة بما يشمل أكثر من ٩.٦ مليون فرد.تجهيز وتأثيث مساكن للأسر الأولى بالرعاية بالمرحلتين الأولى والثانية بإجمالى استثمارات بلغت ٢٨٦.٩٥٧ مليون جنيه.توفير ٣٢٦ مليون جنيه كمساعدات استثنائية لشمال سيناء، ليصبح إجمالى ما تم توفيره من دعم نقدى غير مشروط على مستوى الجمهورية ٣٨.٧٩ مليار جنيه.بلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة فى قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات نحو ١٠٧.٢٧ مليار جنيه.تم الانتهاء من تنفيذ ٦٢٧.٦ ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ ٣٨٨.٣٥ ألف وحدة بإجمالى استثمارات تقدر بنحو ٩٨.٤ مليار جنيه.توفير ٤١٤ ألف وحدة للإسكان الاجتماعى، كما تم الانتهاء من نحو ١٦٥.٩٥٨ ألف وحدة فى مشروع المناطق غير الآمنة بإجمالى تكلفة بلغت ٤١ مليار جنيه.الانتهاء من ٤١.٤ ألف وحدة فى مشروعات دار مصر، ونحو ٢.٢٣٢ ألف وحدة فى مشروع سكن مصر، ونحو ٤.٠٣٢ ألف وحدة فى مشروع جنة.تنفيذ نحو ١١٢١ مشروعًا فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بإجمالى استثمارات منفذة بلغت نحو ٧٨٣٠٢ مليون جنيه مصرى، وجار تنفيذ ٦٦٨ مشروعًا بإجمالى استثمارات تقدر بنحو ١١٠٩١١ مليون جنيه.تنفيذ ١١٨ محطة تنقية مياه سطحية، و٥٨ مشروعًا لمد وتحسين شبكات مياه الشرب بالمدن والقرى، ونحو ٦٣ محطة معالجة مياه جوفية، ونحو ١٥ محطة تحلية مياه البحر، ونحو ٥٩٥ مشروعًا للصرف الصحى، و١١٥ محطة معالجة ثنائية.١٤٨ مشروعًا لمد وتحسين خدمات الصرف الصحى، كما تم الانتهاء من تنفيذ ٦ محطات معالجة ثلاثية.تعيين مليون و٤٩٩ ألفًا و٤٠٢ شاب، منهم ١٨ ألفًا و٧٣ من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير ٥٣٩ ألفًا و٣٠١ فرصة عمل بالقطاع الخاص.عقد نحو ٣٠ ملتقى توظيف منذ مايو ٢٠١٦ حتى فبراير ٢٠٢٠، حققت ما يقرب من ٢٦٠ ألف فرصة عمل، بنسبة حضور تتراوح بين ٧٠٪ و٨٥٪.بلغ عدد راغبى العمل المسجلين بمكاتب القوى العاملة على مستوى ٢٧ محافظة ٣ ملايين و١١٣ ألفًا و٧١٣ راغبًا.بلغ إجمالى التعاقدات بسوق العمل الخارجى من واقع تصاريح العمل بالخارج ٣ ملايين و١٤٠ ألفًا و٤٣٢ عقدًا، وعقود العمل الموسمية خلال موسم الحج ٣٨ ألفًا و٨٣٩ عقدًا.بلغ إجمالى الزيارات والاجتماعات مع العمالة والجاليات المصرية التى قام بها المستشارون العماليون بمواقع العمل المختلفة ٩٣٦٣.وصل عدد الشكاوى العمالية المقدمة من العمالة المصرية إلى ١٦ ألفًا و٢٩٨ شكوى.بلغ إجمالى المستحقات المالية التى تم تحصيلها نتيجة هذه الشكوى بالعملة المصرية مليارًا و٥٣ مليونًا و١٠٥ آلاف و٥٥٤ جنيهًا تقريبًا.قام مكتب التمثيل العمالى ببغداد- العراق بتحريك ملف المعاشات التقاعدية للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق «قبل حرب الخليج» أو ورثتهم السابق عملهم بالقطاع الحكومى العراقى ما يقرب من ١٢ مليون جنيه مصرى، وجارٍ استكمال الدفعات.قامت مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بتوفير ٤٢٤ ألفًا و٤٩٧ فرصة عمل.صرف أكثر من ١٥ دفعة من المعاشات التقاعدية للعاملين المصريين بالقطاع الخاص العراقى، والمتابعة المستمرة حفاظًا على حقوق المصريين وصونًا لها من أى هدر.بلغ إجمالى الإعانات التى تم صرفها من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة ٣٨١ مليونا و٢٢ جنيهًا، لنحو ٢٢٥ ألفًا و١٩٣ عاملًا، يعملون فى ١٥٣٢ منشأة، وذلك بنسبة ١٠٠٪ من الأجر الأساسى للعاملين.أطلقت وزارة القوى العاملة فى مارس وأبريل ٢٠١٨ حملة «حماية» لتسجيل هذه الفئة، ورصدت الوزارة ١٠٠ مليون جنيه لتوزيع شهادات «أمان» على العمالة غير المنتظمة بـ٢٧ محافظة لتوفير «حياة كريمة».صرف منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا بمقدار ٥٠٠ جنيه حتى نهاية العام.تنفيذ ١٨١ مشروعًا بإجمالى استثمارات بلغت ٥٤٣٠.١ مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ نحو ٣٤ مشروعًا بإجمالى استثمارات تبلغ ١٣١٤٢ مليون جنيهزيادة الدعم المالى للمواطنين المدرجين تموينيًا إلى نحو ٨٩ مليار جنيه عام ٢٠١٨٢٠١٩ لعدد ٧٠ مليون مستفيد.زيادة قيمة الدعم الشهرى للفرد من ١٥ جنيهًا إلى ٥٠ جنيهًا.زيادة القدرة التخزينية المتطورة داخل البلاد إلى ٣.١ مليون طن قمح سنويًا من خلال مشروعات الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.افتتاح ٤٣٥١ منفذًا جديدًا لمشروع جمعيتى، وجار افتتاح ٦١٧ فرعًا جديدًاتوفير ١٦٢ سيارة «تحيا مصر» لتوزيع السلع على كل أنحاء الجمهورية.٩٦٠ مشروعًا فى مجال الصحة والسكان بإجمالى استثمارات بلغت ٨١٢٩٠ مليون جنيه مصرى.٢٠٠ مشروع متعلقة بتطوير المستشفيات والمعاهد الطبية ومراكز الخدمات الطبية المتخصصة.١٩ مشروعًا قوميًا للمستشفيات النموذجية، إلى جانب تطوير الوحدات الصحية.٤٠ مشروعًا مرتبطة بهيئة الإسعاف المصرية.٢٥ مبادرة داخل جمهورية مصر العربية و١٣ مبادرة لدعم القطاع الصحى بإفريقيا.٥٠٢٦ مشروعًا فى مجال التعليم قبل الجامعى بإجمالى استثمارات بلغت ٣١٢٨٩ مليون جنيه مصرى.١٤٨٤ مشروعًا فى مجال التعليم العالى بإجمالى استثمارات بلغت ١٧١٥٧.٦٩ مليون جنيه مصرى، وجارٍ تنفيذ نحو ٤٤٢ مشروعًا آخر.محو أمية ٣ ملايين مواطن خلال الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٠.تدريب نحو ٢.٢ مليون معلم وكادر إدارى.إنشاء ١١٠٩ مدارس فنية جديدة، بالإضافة إلى ١١ مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة.إنشاء ٤٥ مدرسة مصرية يابانية تم تشغيل ٤١ منها.قيد نحو ٣ ملايين طالب بالجامعات والمعاهد الحكومية، وحصول ١٢٠٠ مبعوث على درجات جامعية عليا فى تخصصات تواكب التنمية الوطنية، منها الذكاء الاصطناعى، والهندسة النووية.٤٨٥٨ مشروع مبانى مدرسية بمختلف المراحل التعليمية لإضافة نحو ٧٤٠٠٤ فصول دراسية جديدة.استفاد نحو ١٨ مليون مريض من الخدمات المقدمة بالمستشفيات الجامعية.