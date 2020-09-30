كنيسة سيدة البشارة بطنطا تحتفل بالقديسة تريزا (صور)

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن كنيسة سيدة البشارة بطنطا، احتفلت اليوم في الساعة السادسة مساءً بالقداس الاحتفالي للقديسة تريزا.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ترأس القداس الأب برنابا فانوس راعي الكنيسة والقائم بأعمال الدلتا، وألقي الشماس ماهر ابادير كلمة العظة الشماس ماهر، والتي تحدث فيها عن "قصة حياة سانت تريزا" وأشار إلى الكثير من الفضائل التي تمتعت بها، واختتمت صلاة القداس بالبركة الرسولية وأطلق الجميع بسلام.