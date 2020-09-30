أحمد فرج ينضم لفريق عمل فيلم «تحت تهديد السلاح»

انضم الفنان الشاب أحمد فرج، إلى فريق عمل فيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة النجم هانى سلامة، حيث من المقرر البدء فى تصوير الفيلم أول الشهر المقبل، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد العدل.ويجرى المخرج ماندو العدل حاليا معاينة أماكن التصوير فى عدد من الأماكن المتفرقة، والفيلم يشارك فى بطولته بجانب هانى سلامة كل من عمرو عبد الجليل وغادة عادل، وياسمين رئيس وبيومي فؤاد وعدد كبير من الفنانين، ومن إنتاج أحمد السبكى.وكان المخرج محمد العدل "ماندو"، قد أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعاونه للمرة الثانية مع الفنان هاني سلامة، حيث تعاونا معا من قبل في مسلسل الداعية.