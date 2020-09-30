الأنبا باخوميوس يدشن أيقونات بكرمة في دمنهور (صور)

دشن نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية صباح اليوم، بعض الأيقونات الخاصة بكنيسة القديس مارمرقس الرسول بكرمة دمنهور.كان نيافته قد صلى عشية وقداس عيد الصليب المجيد مساء السبت وصباح الأحد هذا الأسبوع في الكنيسة ذاتها.يأتي هذا في إطار استئناف نيافته أنشطته الرعوية عقب تعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرًا.