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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط المتهم بالسطو على فرع إحدى شركات الاتصالات بحلوان

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:15 م
المتهم
المتهم
هدير مصطفي
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نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم محمد السيسي، في ضبط المتهم بالسطو المسلح على فرع إحدى شركات الاتصالات بدائرة القسم، وسرقة مبلغ 9 آلاف جنيه وتبين استخدامه مسدس لعبة في واقعة السرقة.

تبلغ للنقيب محمود سعداوي معاون مباحث قسم شرطة حلوان، من أحد موظفي فرع شركة اتصالات الكائن بشارع رايل، مفاده قيام شخص ملثم ويُحمل في يده سلاحا ناريا، باقتحام الفرع والاستيلاء على 9 آلاف جنيه وفر هاربًا.

بالانتقال والفحص توصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلا يدعى محمد أحمد، مقيما بدائرة القسم، وأمكن القبض عليه وعثر بحوزته على المبلغ المسروق وضبط بحوزته مسدس لعبة المستخدم في الواقعة.

وبُمناقشته أقرّ أن صديقه يعمل بالفرع وقام بالاتفاق معه على تنفيذ واقعة السرقة، وأمكن ضبط المتهم الثاني، موظف بالفرع محل الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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