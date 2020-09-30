البابا تواضروس يبدأ عظته الأسبوعية بالكاتدرائية

بدأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صلوات العشية بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس المرقسية الكبرى بالعباسية.ويلقي قداسته عقب صلوات العشية، العظة الأسبوعية، بحضور العديد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.وتعتبر تلك هي ثالث عظات البابا بعد عودتها إثر التوقف الذي طالتها كبقية أنشطة الكنيسة خلال الفترة السابقة بسبب فيروس كورونا.