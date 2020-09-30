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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا وتونس توقعان اتفاق تعاون عسكري لمدة 10 سنوات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:16 م
مارك إسبر
مارك إسبر
محمد عمر
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاق تعاون عسكري لمدة 10 سنوات مع تونس.
وأكد وزير الدفاع الأمريكي خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد ضمن جولة مغربية استعداد واشنطن لدعم الجيش التونسي في مجالات أمن الحدود ومكافحة الإرهاب، وفق قناة "الحدث".

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي للرئيس التونسي استعداد بلاده للمساهمة في إيجاد حل سلمي للأزمة في ليبيا.
وأشار وزير الدفاع الأمريكي في وقت سابق إلى أن الولايات المتحدة بالشراكة مع دول المغرب العربي تعمل على مواجهة التحديات في المنطقة.
وأضاف: "نعمل على تعزيز شراكتنا مع تونس لتأمين حدودها وأمنها ومواجهة التحديات المشتركة".

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