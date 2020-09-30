رنا سماحة تطرح أغنيات ألبومها الجديد «7 رجالة»

طرحت المطربة رنا سماحة، أغنيات ألبومها الجديد "7 رجالة" عبر موقع ومنصة الأغنيات الرقمية "ديزر".وكانت رنا سماحة انتهت خلال الأيام الماضية من طرح جميع أغنيات الألبوم على طريقة الفيديو كليب، حيث طرح الألبوم بشكل منفرد لكل أغنية، وكانت آخر أغنيات الألبوم باسم "تتر النهاية" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب"، لتكون هى الأغنية الأخيرة من ألبومها الجديد.الأغنية من كلمات علي عبدالسلام وكريم أحمد، ألحان كريم أحمد، توزيع حازم السعيد، Mix & mastering خالد رؤوف، Styling & artwork رودي سماحة، إخراج سامي بساط.يحتوي ألبوم رنا الجديد على 10 أغنيات هي: "نقطة ضعف، عندي الجرأة، 100 مليون عاملة، بقيت شبهك، قلبي معلم، 7 رجالة، حياتي تخصني، خانت نفسها، اسمه إيه، تتر النهاية".