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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث
السيطرة على حريق عقار جسر السويس
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:30 م
حريق عقار جسر السويس
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تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شب داخل شقة في عقار بميدان ابن الحكم بشارع جسر السويس، ولم تسفر النيران عن حدوث أي ضحايا أو مصابين.
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