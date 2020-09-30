رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السيطرة على حريق عقار جسر السويس

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:30 م
حريق عقار جسر السويس
حريق عقار جسر السويس
طباعة
تمكنت قوات الحماية المدنية، من السيطرة على حريق شب داخل شقة في عقار بميدان ابن الحكم بشارع جسر السويس، ولم تسفر النيران عن حدوث أي ضحايا أو مصابين.

موضوعات متعلقة

ميرفت أمين كلمة السر.. قصة زواج فنانين كبيرين انتهت بعد 7 أشهر

والد فنانة شهيرة رفض زواجها من عبدالحليم حافظ.. «أوصت بدفنها بجوار العندليب»

عرض سيدة مارست الرذيلة مع نجل شقيقتها على الطب الشرعي

«الصحة العالمية»: كورونا ينتقل عبر الهواء فى عدة حالات

الصور

image description

وحدة متخصصة لمتابعة البناء المخالف بالأقمار الصناعية فى أسيوط

image description

160 مليون جنيه لإنشاء مجزر آلي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من وزارة التخطيط (صور)

image description

جامعة أسيوط تواصل استعداداتها لتطبيق نظام التعليم الهجين

image description

إجراءات عاجلة لوقف ارتفاع منسوب المياه الجوفية بقرية فى أسيوط

الأكثر قراءة

التليفزيون الكويتي يقطع برامجه ويبث آيات من القرآن الكريم

موقع وزارة القوى العاملة لتسجيل منحة العمالة غير المنتظمة فور الإعلان عنها

محافظة القاهرة: «سيدة مسطرد» لا تستحق شقة

عرض سيدة مارست الرذيلة مع نجل شقيقتها على الطب الشرعي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

امتيازات مبادرة مصر الرقمية 2020

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2020 ورابط السداد

معهد الفلك: 15 ظاهرة فلكية تزين السماء أكتوبر المقبل

«سفاح تويتر» يعترف بقتل 9 أشخاص وتقطيع جثثهم في اليابان

أيام زمان

أسرار الشخصيات الحقيقية لروايات نجيب محفوظ

ميرفت أمين كلمة السر.. قصة زواج فنانين كبيرين انتهت بعد 7 أشهر

والد فنانة شهيرة رفض زواجها من عبدالحليم حافظ.. «أوصت بدفنها بجوار العندليب»

عمر الشريف يتعرض لموقف محرج بسبب من رسالة نجيب محفوظ

مقالات الرأي
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
مؤمن المحمدي
أوليمبى القناة
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
المزيد

الثقافة

كتاب «الرقابة البرلمانية».. أحدث إصدارات مصطفى بكري

«ثقافة الإسكندرية» تناقش آليات كتابة السيناريو الإذاعي والتليفزيوني

«بيت من ورق».. رواية الخطى الخفية والآثار المطموسة

أبرز عناوين «القومي للترجمة» في معرض الإسكندرية للكتاب