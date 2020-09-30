بعد نفادها.. طرح تذاكر إضافية لحفل أنغام بالمنارة

طرحت الشركة المنظمة لحفل النجمة أنغام تذاكر جديدة إضافية للجمهور، وذلك بعد نفادها خلال الأيام الماضية بشكل كامل.وطرحت التذاكر على 4 فئات، الأولى بمبلغ 1500 جنيه، والثانية بمبلغ 1200 جنيه، والثالثة 900 جنيه، والرابعة والأخيرة 600 جنيه.ومن المقرر أن يقام الحفل على المسرح المكشوف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بجوار مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، وذلك يوم 9 أكتوبر المقبل، وتفتح أبواب الحفل الساعة السادسة مساء.ووضعت الشركة المنظمة للحفل تعليمات خاصة لحضور الحفل، وهو أن دخول الحفل بالزي الرسمي، وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 6 سنوات، بالإضافة إلى منع دخول جميع أنواع الكاميرات، وجميع أنواع المأكولات والمشروبات.