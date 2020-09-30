المشدد 15 سنة لـ عامل رخام هتك عرض ابنته فى البساتين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع، الأربعاء، عامل رخام بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة هتك عرض ابنته في البساتين.صدر الحكم برئاسة المستشار علاء كمال البيلي، وعضوية المستشارين ممدوح وحيد صادق ومحمد ياسين محمد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.وكشف قرار الإحالة إحراز المتهم ياسر.ع، عامل رخام، للحشيش بقصد التعاطي واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليها منى ياسر، طالبة بقيام المتهم بمواقعتها بغير رضاها منتزعا مشاعر الأبوة منتهكا براءتها وضعف حيلتها مستغلا تواجدها بحجرتها، حيث كانت ترقد مستغرقة في نومها حتى جثم عليها ورفع عنها ملابسها فاضًا غشاء بكارتها.