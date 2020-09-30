الملك سلمان يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، توجيها بإقامة صلاة الغائب على الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت الراحل، بالحرمين الشريفين بعد صلاة العشاء.وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز نعى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت الراحل.وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر "تويتر": "فقدتُ برحيل الشيخ صباح الأحمد الصباح، أخًا عزيزًا وصديقًا كريمًا وقامة كبيرة، له في نفسي مكانة عظيمة وتقدير يستحقه".