رئيس الإمارات يوجه بإقامة صلاة الغائب على روح أمير الكويت

أمر رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، بإقامة صلاة الغائب على روح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح غدًا بعد صلاة العصر في جميع مساجد البلاد.وشيع جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مثواه الأخير، وسط موكب مهيب من قوات الحرس الأميري، عقب انتهاء صلاة الجنازة بمسجد بلال بن رباح بمنطقة الصديق، بحضور أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وكبار رجال الدولة وأسرة آل الصباح.تجدر الإشارة إلى أن جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وصل إلى قاعة التشريفات بالمطار الأميري في حوالي الساعة الثانية والنصف ظهرًا، قادمًا من الولايات المتحدة.