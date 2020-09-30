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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

منى زكي حامل تتعرض لعملية سطو في «الصندوق الأسود»

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:12 م
منى زكي
منى زكي
محمد مجدي
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طرحت الشركة المنتجة لفيلم "الصندوق الاسود"، منذ قليل، البوستر الدعائي النهائي للعمل، المنتظر طرحه خلال الأسابيع القليلة المقبلة في مصر وعدد من الدول العربية.

وتخوض منى زكي غمار البطولة السينمائية بعد غياب دام لأربع سنوات بعد تقديمها لفيلم "من 30 سنة"، الذي تعاونت خلاله مع الفنان أحمد السقا، وبعدها انقطعت عن السينما.

وتقدم منى زكي دور مختلف وجريء للغاية، حيث تجسد شخصية امرأة حامل تعيش بمفردها في فيلا كبيرة، إلا أنها تتعرض لعملية سطو من قبل كلا من مصطفى خاطر ومحمد فراج، لتدخل في نوبة بكاء شديدة، خاصة عندما يتم إخضاعها بالقوة وربطها حتى لا تتفوه بكلمة أثناء عملية السطو.

وتتوالى الأحداث بظهور أمور مفاجأة تكمن في حقيقة حملها وكذلك الصندوق الأسود الذي يتواجد في منزلها، لتكتشف في نهاية العمل العديد من الأمور التي ستغير حالة السرقة إلى حالة صراع ثلاثي بينهما.

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