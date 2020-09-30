«أكلة دايت».. طريقة تحضير شرائح الدجاج والخضروات

المقادير:

طريقة التحضير:

يعتبر الحصول على طعام صحى وشهى من الأمور الشاقة، وفى هذا التقرير نرصد طريقة سهلة لشرائح الدجاج، تناسب الأنظمة الغذائية، بالإضافة لطعمها الجيد.3 صدور دجاج مقطعة شرائحربع كوب زيت زيتون1 حبة فلفل أخضر1 حبة فلفل أحمر1 حبة فلفل أصفر1 حبة بصل متوسطة الحجم5 رأس فطر طازج1 علبة ذرةنصف ملعقة صغيرة فلفل أسودنصف ملعقة صغيرة كركمنصف ملعقة صغيرة ثوم مهروسنصف ملعقة صغيرة كمونملح حسب الرغبة- نقطع الفلفل والبصل والفطر إلى شرائح رقيقة.- نسخن الزيت في القدر ونشوح الخضار حتى تذبل.- نضيف الدجاج ونقلبه مع الخضار حتى ينضج.- نضيف الذرة والتوابل والملح ونصف كوب ماء.- نخفف النار ونغطي القدر ونتركه ربع ساعة لينضج.- نقدمه مع الأرز أو البطاطس المهروسة.