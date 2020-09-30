«أكلة دايت».. طريقة تحضير شرائح الدجاج والخضروات
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:35 م
إسلام جمالطباعة
يعتبر الحصول على طعام صحى وشهى من الأمور الشاقة، وفى هذا التقرير نرصد طريقة سهلة لشرائح الدجاج، تناسب الأنظمة الغذائية، بالإضافة لطعمها الجيد.
المقادير:
3 صدور دجاج مقطعة شرائح
ربع كوب زيت زيتون
1 حبة فلفل أخضر
1 حبة فلفل أحمر
1 حبة فلفل أصفر
1 حبة بصل متوسطة الحجم
5 رأس فطر طازج
1 علبة ذرة
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة كركم
نصف ملعقة صغيرة ثوم مهروس
نصف ملعقة صغيرة كمون
ملح حسب الرغبة
طريقة التحضير:
- نقطع الفلفل والبصل والفطر إلى شرائح رقيقة.
- نسخن الزيت في القدر ونشوح الخضار حتى تذبل.
- نضيف الدجاج ونقلبه مع الخضار حتى ينضج.
- نضيف الذرة والتوابل والملح ونصف كوب ماء.
- نخفف النار ونغطي القدر ونتركه ربع ساعة لينضج.
- نقدمه مع الأرز أو البطاطس المهروسة.
المقادير:
3 صدور دجاج مقطعة شرائح
ربع كوب زيت زيتون
1 حبة فلفل أخضر
1 حبة فلفل أحمر
1 حبة فلفل أصفر
1 حبة بصل متوسطة الحجم
5 رأس فطر طازج
1 علبة ذرة
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة كركم
نصف ملعقة صغيرة ثوم مهروس
نصف ملعقة صغيرة كمون
ملح حسب الرغبة
طريقة التحضير:
- نقطع الفلفل والبصل والفطر إلى شرائح رقيقة.
- نسخن الزيت في القدر ونشوح الخضار حتى تذبل.
- نضيف الدجاج ونقلبه مع الخضار حتى ينضج.
- نضيف الذرة والتوابل والملح ونصف كوب ماء.
- نخفف النار ونغطي القدر ونتركه ربع ساعة لينضج.
- نقدمه مع الأرز أو البطاطس المهروسة.