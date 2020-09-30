وزير الأوقاف وشيخ الطرق الصوفية يشهدان صلاة الجمعة بالمسجد الأحمدى بطنطا

يشهد كلًا من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية الدكتور عبد الهادى القصبى، ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، صلاة الجمعة بطنطا بعد غد بمسجد سيدى أحمد البدوى، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بالعيد القومى وكذلك ذكرى الاحتفال بمولد سيدى أحمد البدوى، صرح بذلك أحمد قنديل المستشار الإعلامى لشيخ مشايخ الطرق الصوفية.وأوضح "قنديل" أن الطرق الصوفية ووزارة الأوقاف اعتادتا على الاحتفال كل عام بذكرى القطب البدوي، ولكن بسبب فيروس كورونا القاتل تأخرت الاحتفالية هذا العام، وتعتبر ذكرى مولد الإمام البدوى، ذكرى غالية وعزيزة على جموع الصوفية داخل مصر وخارجها.جدير بالذكر أن الطرق الصوفية تحتفل بذكري القطب البدوي مرتين في العام، مرة في ذكرى ميلاده والأخرى في ذكرى وفاته، إلا أن الاحتفال هذا العام سيقتصر على عدد محدود.