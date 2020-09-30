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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«جوازة ست نجوم» تعود من جديد ضمن مبادرة «المؤلف مصري»

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 08:15 م
جوازة ست نجوم
جوازة ست نجوم
نعمات مدحت
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تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وضمن مبادرة "المؤلف المصري" التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، والتي تقيمها فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفنى للمسرح بقيادة المخرج محمد مرسي، يقدم العرض المسرحى "جوازة ست نجوم" من جديد أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق ١، ٢، ٣ أكتوبر، على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

جدير بالذكر أن العرض المسرحى "جوازة ست نجوم" خامس عروض مبادرة "المؤلف مصري" والتي تهدف لتنشيط الحركة المسرحية ودعم وتحفيز المؤلف المصري.

عرض "جوازة ست نجوم" تدور أحداثه حول عروسين في يوم زفافهما، يتعرضان لمواقف وتدخلات الأهل وجرسون قاعة الفرح في إطار كوميدي وظهور ابنتهما المستقبلية وما يتعرضان له من ضغوط وأفكار حديثة وأفكار قديمة ويكون قرارهما في النهاية الاعتماد على أنفسهم وإبعاد الجميع.

العرض بطولة رضا إدريس، رشاد رشدي، شيريهان شاذلي، محمد فاروق، بيلار سامي، مروان نور، ديكور دنيا عزيز، موسيقى شريف ياسر، مساعدين إخراج ياسمين سعيد، عبد الرحمن كمال، تأليف وإخراج أحمد مصطفى.

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