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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بإعلان حالة الحداد لوفاة أمير الكويت

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:43 م
السيسي
السيسي
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نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 574 لسنة 2020 بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، وذلك لوفاة المغفور له سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اعتبارًا من الثلاثاء 29 سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر 2020.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، نعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" أمير دولة الكويت، مؤكداً أن الأمة العربية والإسلامية فقدت قائدًا من أغلى رجالها، معربا عن خالص التعازى لدولة الكويت الشقيقة حكومةً وشعباً، داعيا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

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