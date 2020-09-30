لافروف: روسيا مستعدة لاستضافة اجتماع بين أرمينيا وأذربيجان

قال وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، الأربعاء، إن موسكو مستعدة لاستضافة وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء محادثات.وأضاف أن روسيا ستواصل العمل مع الجانبين بشكل مستقل وإلى جانب ممثلين آخرين من مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا للوساطة في الصراع بين قوات أذربيجان وقوات أرمينية عرقية، وهو الأعنف منذ منتصف التسعينيات.