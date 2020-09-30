‏نقيب المهندسين: الدولة حققت طفرة غير مسبوقة في 6 سنوات

قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن التعليم الهندسي رسالة وعلم بدأت مع قدماء المصريين لافتًا إلى أننا الآن، في القرن الواحد والعشرين نناقش الجوانب العملية والعلمية التي نسعى بها لتطوير المهنة من خلال تطوير المنظومة التعليمية للعلوم الهندسية وتطبيق أحدث التقنيات.جاء هذا خلال مشاركة نقيب المهندسين بافتتاح وقائع المؤتمر الهندسي الدولي الأول لكلية الهندسة بجامعة أسيوط المنعقد تحت شعار "التعليم الهندسي الحاضر والمستقبل 2020" برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.وأعرب ضاحي، خلال كلمته التي ألقاها من خلال تقنية الفيديو كونفرانس في ظل وجود كوكبة من رجال التعليم الهندسي على رأسهم الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط والدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة بالجامعة والدكتور أحمد عبد الحافظ، أمين عام المؤتمر.وأشاد ضاحي بالمؤتمر الذي يعد الأوّل من نوعه، لافتًا إلى أن فرصة كبيرة لبحث التحديات التي تواجه التعليم الهندسي، متوقعًا أن يصدر عنه توصيات مهمة وفعالة تكون أساسًا لما هو قادم وما نتطلع إليه من تصحيح للمسار.وقال ضاحي: يعقد هذا المؤتمر المهم فى الوقت الذي حققت فيه مصر نهضة غير مسبوقة وطفرة كبرى على مدار الست سنوات الحالية من خلال ما تم من إنجازات في مجالات التنمية الاقتصادية والمجتمعية بما يشمل مجالات (الطاقة البترول الغاز الطبيعي الإسكان والبنية التحتية المرافق الطرق الموانئ والتحول الرقمي لكافة أنظمة العمل بالدولة المصرية) حيث ارتفعت معدلات النمو إلى 3.5%وانخفضت معدلات التضخم إلى 5.7٪ وتم تحقيق استقرار اقتصادي واضح نابع من الاستقرار السياسي.ولفت "أثبت المهندس المصري براعته وكفاءته في تنفيذ هذه المشروعات التنموية الكبرى والتغلببإصراره على كافة الصعاب في ظل إرادة ورؤية واضحة واستراتيجية واعدة لتحقيق الهدف المنشودللقيادة السياسيةووجّه ضاحي بكل حب تحية إعزاز وتقدير لكل مهندسي مصر الأوفياء الذين يساهمون في هذه النقلةالنوعية التاريخية التي تشهدها البلاد فيما يتم تنفيذه على جميع الأصعدة من مشروعات عملاقةوتنمية مجتمعية واقتصادية في المجالات تدفع مصر بقوة نحو تحقيق التنمية المستدامة واستمرار الاستقرار الاقتصادي والأمني والسياسي.