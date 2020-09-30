البابا تواضروس يستقبل الأنبا ديفيد ووفدًا من الكهنة

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن قداسة البابا تواضروس الثاني استقبل، صباح الأربعاء، نيافة الأنبا ديفيد أسقف نيويورك ونيو أنجلاند والنائب البابوي في أمريكا، ومعه وفد من الآباء الكهنة ممثلين عن منطقة المقر البابوي بنيوجيرسي وإيبارشية نيويورك.وأضاف القس بولس حليم، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه تمت مناقشة لائحة حماية الكنيسة وأبنائها من السلوكيات المنحرفة وهي لائحة ملزمة لجميع العاملين بكل كنيسة لضمان نقاوة الخدمة بالكنيسة، وأثنى قداسة البابا على هذه اللائحة وطلب تفعليها بكل شفافية وموضوعية.