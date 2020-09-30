هانى شنودة: نمت 22 ساعة واستيقظت بحالة صحية أفضل

طمأن الموسيقار الكبير هاني شنودة جمهوره على حالته الصحية، بعد تعرضه خلال الأيام الماضية لوعكة صحية شديدة.وقال هاني شنودة، في تصريح خاص لـ"الدستور" إنه تعرض خلال الأيام الماضية لدور إنفلونزا ونزلة برد شديدة في العظام، مشيرًا إلى أن حالته الصحية حاليا في تحسن كبير.وأضاف أنه لم يذهب إلى طبيب، ولكنه اعتمد على طريقة علاجية في المنزل، حيث قام بتغطية جسده جيدا بأكثر من طبقة، وخلد إلى النوم أكثر من 22 ساعة كي يتعرق جسده وتخرج السموم منه، مؤكدا أنه عندما استيقظ وجد حالته الصحية في تحسن.وأشار إلى أن حب الجمهور وأهله وأصدقائه وسؤالهم المستمر للاطمئنان على حالته الصحية، ساعده كثيرا في تخطى هذه الوعكة بشكل أسرع.وكان الموسيقار هاني شنودة قد اعتذر لجمهوره الساعات الماضية عن عدم التفاعل معهم خلال الأيام الماضية وغيابه عنهم عبر موقع Twitter، بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، كاتبا: "أصدقائي الأعزاء.. أغيب عنكم منذ الأمس بسبب وعكة صحية بسيطة وطارئة وقد بدأت في التحسن والحمد لله. وما زلت أضحك".