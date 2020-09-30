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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

منير حنا: الكنيسة تحصد إيجابيات مشروع «معًا من أجل مصر»

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 07:02 م
منير حنا
منير حنا
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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التقى الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، اليوم الأربعاء، مستر "Han-Maurits Schaapveld" السفير الهولندي الجديد في القاهرة وذلك بمقر الكنيسة بالزمالك.

وقدم "حنا" للسفير الجديد نبذة عن مشروع "معًا من أجل تنمية مصر" الذي ترعاه الكنيسة، بالاشتراك مع جمعية مصر الخير، بينما تعتبر السفارة الهولندية مساهمًا بارزًا في دعم المشروع.

وقال "حنا" إن المشروع عاد لاستكمال أنشطته الشهر الماضي في مجتمعات القاهرة والإسكندرية بعد توقف عدة شهور بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف خلق حالة حوار بين شباب من المسلمين والمسيحيين ينتج عنه مبادرات مجتمعية تسهم في تغيير المجتمع المحلي وتنبذ التعصب وتحتفي بالاختلاف.

ولفت "حنا" إلى أن الكنيسة ما زالت تحصد الآثار الإيجابية لمشروع "معًا من أجل مصر" الذي ضم قساوسة وشيوخ في مبادرات للحوار منذ سنوات إذ ما زالت الروابط قوية بين الخريجين.

وأشار "حنا" إلى جهود المراكز المجتمعية التابعة لمؤسسة الرعاية الأسقفية وهي الذراع التنموي للكنيسة، وذلك للمساهمة في توفير فرص عمل تحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ضاربًا المثل بنموذجين من الشباب عادا من رحلة هجرة وتدربا بمبادرات تنموية وتغيرت حياتهما.

بينما أبدى السفير إعجابه بمبادرات الكنيسة المجتمعية في مجالي التنمية والحوار بين الأديان، مؤكدًا استمرار دعم السفارة الهولندية لتلك المبادرات في المجتمع المصري.
منير حنا: الكنيسة تحصد إيجابيات مشروع «معًا من أجل مصر»
منير حنا: الكنيسة تحصد إيجابيات مشروع «معًا من أجل مصر»

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