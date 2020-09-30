إطلاق اسم الزعيم «سعد زغلول» على المحور الغربى بكفر الشيخ

أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أن الحوار المجتمعي الذي أُعلن عنه على الصفحة الرسمية للمحافظة "كفر الشيخ نيوز"، لاختيار اسم يطلق على مزلقان السلخانة والمحور الغربي لمدينة كفر الشيخ، والذي يربط بين غرب العاصمة بشرقها، فتم اختيار اسم الزعيم الراحل "سعد زغلول" ابن محافظة كفر الشيخ لما له من تاريخ مشرف لمصر كلها وليس للمحافظة فقط، إضافة لعدم إطلاق اسم الزعيم الراحل على شارع بالمحافظة.كما أكد محافظ كفر الشيخ، أن المجلس التنفيذي وافق على إطلاق اسم الراحل "سامي إبراهيم خليفة "، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ للنظافة والتجميل، على شارع عمارات الإسكان الاجتماعي، تقديرا له لما بذله من جهد حيال رفع تراكمات مخلفات القمامة، لإنشاء عمارات الإسكان الاجتماعي "تحيا مصر".جاء ذلك بحضور اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ياسر الحفناوي، السكرتير المساعد، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.