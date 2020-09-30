رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يبحث إنشاء مدينتى كوم أمبو وإدفو الجديدتين

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:42 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا موسعًا بحضور القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، حيث أكد المحافظ أن الدولة بمختلف مؤسسساتها تسعى بجدية إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء اليومية عن كاهل المواطنين من خلال خلق حياة كريمة لهم تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخاصة إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تتوافر فيها جميع الخدمات والمرافق الأساسية بالخروج من الوادى الضيق إلى غرب النيل بإنشاء مدينتى كوم أمبو وإدفو الجديدتين بالظهير الصحراوى لتلبية الاحتياجات والمطالب الجماهيرية من السكن الملائم وفرص العمل المتنوعة المجالات والبيئة النظيفة.

جاء ذلك فى إطار التوجيهات التى اتخذها مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوع الجارى.

ووجه محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن إلى الالتحام مع المواطنين بالتواجد الميدانى والنزول للشارع والمواقع الخدمية يوميًا لاقتحام أى مشاكل والتدخل السريع بشكل استباقى ووضع الحلول العاجلة لها للحد من تداعياتها السلبية وخاصة التجاوب الفورى مع شكاوى المواطنين بحسن المعاملة والرقى فى أداء الخدمة، بجانب تسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء مع الاكتفاء ببطاقة الرقم القومى وأى مستندات متعلقة بالعقار المطلوب تقنينه.

وكلف اللواء أشرف عطية، رؤساء المراكز والمدن بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة، بالإضافة إلى حصر الأراضى غير المستغلة سواء كانت تابعة للمحافظة أو جهات الولاية الأخرى لإدراجها ضمن المخطط الاستراتيجى للمراكز والمدن تمهيدًا لبناء مشروعات عمرانية حضارية متكاملة الخدمات عليها من أجل القضاء على البؤر والمناطق العشوائية والعقارات المتهالكة.

وأوضح أن ذلك يتوازى مع حصر الأراضى المميزة ووضعها على خرائط لتعظيم الاستفادة منها واستغلالها فى مشروعات استثمارية تعود بالنفع على الشباب من خلال توفير فرص عمل لهم، وأيضًا دوران حركة العمل والإنتاج، وهو الذى يتواكب مع إنشاء مبنى حكومى متطور للمحافظة بمدينة أسوان الجديدة يضم جميع الإدارات والمديريات الخدمية وربطها بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لتسهيل أداء الخدمات الجماهيرية طبقًا لمنظومة التحول الرقمى.

وشدد أشرف عطية على ضرورة إزالة أى تعديات أو مبانٍ عشوائية على مخرات السيول الصناعية، علاوة على توعية المواطنين المتواجدين فى مسار هذه المخرات وتحذيرهم من الأضرار المحتمل تعرضهم لها، وهو الذى يتطلب أخذ تعهدات عليهم بالإخلاء مع توفير مواقع بديلة وآمنة لهم، مؤكدًا ضرورة الاستفادة القصوى من دعم صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء فى إنهاء مشروعات التطوير الجارية بـ 11 منطقة عشوائية على مستوى المحافظة على غرار مشروع الأسمرات لتوفير حياة آمنة للمقيمين فى هذه المناطق ومستوى معيشى متحضر لهم.

موضوعات متعلقة

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق حادث دائري المعادي

«الصحة العالمية»: كورونا ينتقل عبر الهواء فى عدة حالات

البنك المركزى: 5 آلاف جنيه الحد الأقصى للمسافرين

الحكم ببراءة محمد رمضان من سب وقذف الطيار أشرف أبواليسر

الصور

image description

الأهلي والترسانة.. مباراة تأهل الأحمر لربع نهائي كأس مصر

image description

وحدة متخصصة لمتابعة البناء المخالف بالأقمار الصناعية فى أسيوط

image description

160 مليون جنيه لإنشاء مجزر آلي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من وزارة التخطيط (صور)

image description

جامعة أسيوط تواصل استعداداتها لتطبيق نظام التعليم الهجين

الأكثر قراءة

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق حادث دائري المعادي

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعى بعد الاعتداء على بناته

خاص.. 4 شهور الشرط الجزائى فى عقد «موسيمانى» مع الأهلي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

وفاة رسام الكاريكاتير الأرجنتينى «كينو» مبتكر شخصية «مافالدا»

امتيازات مبادرة مصر الرقمية 2020

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي 2020 ورابط السداد

معهد الفلك: 15 ظاهرة فلكية تزين السماء أكتوبر المقبل

أيام زمان

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة

«التزمت مش اعتزلت».. كيف رد حسن يوسف على شائعات اعتزاله الفن؟

أسرار الشخصيات الحقيقية لروايات نجيب محفوظ

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

4 كتب جديدة عن مشروع النشر بقصور الثقافة

وزيرة الثقافة تستقبل سفير فرنسا بالقاهرة لبحث سبل التعاون

«الوثائق السرية لحكم الجماعة الفاشية».. كتاب جديد لخالد حنفي

4 جوائز أدبية في 2020.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم