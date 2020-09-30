محافظ أسوان يبحث إنشاء مدينتى كوم أمبو وإدفو الجديدتين

عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا موسعًا بحضور القيادات التنفيذية لمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، حيث أكد المحافظ أن الدولة بمختلف مؤسسساتها تسعى بجدية إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء اليومية عن كاهل المواطنين من خلال خلق حياة كريمة لهم تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخاصة إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تتوافر فيها جميع الخدمات والمرافق الأساسية بالخروج من الوادى الضيق إلى غرب النيل بإنشاء مدينتى كوم أمبو وإدفو الجديدتين بالظهير الصحراوى لتلبية الاحتياجات والمطالب الجماهيرية من السكن الملائم وفرص العمل المتنوعة المجالات والبيئة النظيفة.جاء ذلك فى إطار التوجيهات التى اتخذها مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوع الجارى.ووجه محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن إلى الالتحام مع المواطنين بالتواجد الميدانى والنزول للشارع والمواقع الخدمية يوميًا لاقتحام أى مشاكل والتدخل السريع بشكل استباقى ووضع الحلول العاجلة لها للحد من تداعياتها السلبية وخاصة التجاوب الفورى مع شكاوى المواطنين بحسن المعاملة والرقى فى أداء الخدمة، بجانب تسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء مع الاكتفاء ببطاقة الرقم القومى وأى مستندات متعلقة بالعقار المطلوب تقنينه.وكلف اللواء أشرف عطية، رؤساء المراكز والمدن بالسماح باستئناف أعمال البناء والتشطيب لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء حتى 4 أدوار فقط لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة، بالإضافة إلى حصر الأراضى غير المستغلة سواء كانت تابعة للمحافظة أو جهات الولاية الأخرى لإدراجها ضمن المخطط الاستراتيجى للمراكز والمدن تمهيدًا لبناء مشروعات عمرانية حضارية متكاملة الخدمات عليها من أجل القضاء على البؤر والمناطق العشوائية والعقارات المتهالكة.وأوضح أن ذلك يتوازى مع حصر الأراضى المميزة ووضعها على خرائط لتعظيم الاستفادة منها واستغلالها فى مشروعات استثمارية تعود بالنفع على الشباب من خلال توفير فرص عمل لهم، وأيضًا دوران حركة العمل والإنتاج، وهو الذى يتواكب مع إنشاء مبنى حكومى متطور للمحافظة بمدينة أسوان الجديدة يضم جميع الإدارات والمديريات الخدمية وربطها بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة لتسهيل أداء الخدمات الجماهيرية طبقًا لمنظومة التحول الرقمى.وشدد أشرف عطية على ضرورة إزالة أى تعديات أو مبانٍ عشوائية على مخرات السيول الصناعية، علاوة على توعية المواطنين المتواجدين فى مسار هذه المخرات وتحذيرهم من الأضرار المحتمل تعرضهم لها، وهو الذى يتطلب أخذ تعهدات عليهم بالإخلاء مع توفير مواقع بديلة وآمنة لهم، مؤكدًا ضرورة الاستفادة القصوى من دعم صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء فى إنهاء مشروعات التطوير الجارية بـ 11 منطقة عشوائية على مستوى المحافظة على غرار مشروع الأسمرات لتوفير حياة آمنة للمقيمين فى هذه المناطق ومستوى معيشى متحضر لهم.