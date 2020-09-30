محافظ أسوان: دعم وتعزيز حقوق ذوى الهمم

التقى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مجموعة شباب من ذوى الهمم، حيث أكد على دعم ورعاية المحافظة للشباب بمختلف فئاتهم وخاصة أصحاب ذوى القدرات الخاصة الذين يتسلحوا بالإرادة الصلبة والتصميم والعزيمة فى مواجهة تحديات الحياة.وأشار إلى أن ذلك يتواكب مع اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ومساندته المتواصلة لضمان حقوق هذه الفئة المتميزة من أبناء مصر من خلال تمكينهم وتعزيز حقوقهم فى جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والخدمية وغيرها ومنها تطبيق نسبة الـ5% فى قطاعات العمل العام.جاء ذلك فى إطار حرص محافظ أسوان على التواصل الجماهيرى المباشر مع كل فئات المجتمع الأسوانى.وطالب محافظ أسوان من أصحاب ذوى الهمم باستثمار قدراتهم ومواهبهم فى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تتناسب مع الأفكار الجديدة لخلق فرص عمل حقيقية لهم وهو الذى يتطلب بتغيير مفهوم الشباب وثقافته من التمسك بالعمل الحكومى إلى الانطلاق نحو آفاق العمل الحر بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.