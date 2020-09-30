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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعي بعد الاعتداء على بناته

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:38 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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اعتذر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للدكتور محمد كمال، أستاذ بجامعة كفر الشيخ بعد واقعة الاعتداء على بناته من مدير وموظفي مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بالعجوزة بالجيزة، حيث علق الوزير على الاستغاثة عبر فيس بوك: "سنحقّق في الأمر على الفور د محمد.. مع اعتذاري للابنة".

استغاث الدكتور محمد كمال، أستاذ بجامعة كفر الشيخ، بوزير التربية والتعليم بسبب قيام موظفي مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية بنات بالعجوزة بالجيزة، باحتجاز بناته والاعتداء عليهن لفظيًا وخلع حجاب إحداهن بشدة من على رأسها، بسبب إجبارهن على شراء الزي المدرسي، على حد وصفه.

وقال كمال، في استغاثته، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": «تم شتم وخلع حجاب واحتجازهن من ساعة في مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات في العجوزة دون أدنى خطأ منهن، لأن المدرسة تريد إجبارهم على شراء لبس المدرسة كاملًا، وبناتي رفضوا شرائه لأنهم يحتاجوا قطع منه فقط».

واستكمل: «بعد موافقة بناتي على شرائه كاملًا، المُدرّسة سخرت من ابنتي وشتمتها، ولما طلبت منها تبقى محترمة شدتها من الطرحة (الحجاب) وطردتها من الغرفة، واستمرت في سبها، وحين حضر المدير بنتي بتقوله يرضيك تشتمني قالها آه وتديكي بالجزمة كمان»، على حد قوله.

وأكد الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة كفر الشيخ أنه سيقوم بتحرير محضرًا رسميًا بالواقعة.

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