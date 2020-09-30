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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل التعليم بالوادي الجديد يتابع مقابلات الالتحاق بالمدرسة اليابانية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:38 م
وكيل التعليم بالوادي
وكيل التعليم بالوادي الجديد
محمد مهدي
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تابع الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، إجراءات المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالمدرسة اليابانية المقامة بمدينة الخارجة ولأول مرة على أرض المحافظة.

واستأنفت لجنة المقابلات أعمالها لليوم الثاني على التوالي، وفقا لإجراءات احترازية وقائية لضمان سلامة الجميع.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أهمية المدارس المصرية اليابانية والتى تطبق أنشطة التوكاتسو من خلال مجموعة من الأنشطة المهارية من شأنها تنمية الطفل وتعزيز مهاراته وصقلها، بالإضافة لبناء شخصيته وقيمه واتجاهاته.

يذكر أن المدرسة مقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع، وتتكون من 3 طوابق، وتحتوي على 14 فصلًا دراسيًا بجانب غرف الأنشطة والإدارة وهيئة التدريس، وأيضًا صالات وملاعب رياضية.

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