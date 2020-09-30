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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد حليم يتعاون مع جوهرة في كليب «الفرح إمتى» (صور)

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:36 م
المطرب أحمد حليم
المطرب أحمد حليم
حسن أمين
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يستعد المطرب أحمد حليم، لطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان"الفرح امتى"، وتظهر معه في الكليب الراقصة الاستعراضية جوهرة، كموديل وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

والأغنية من كلمات الشاعر فوزي ابراهيم، وألحان محمد النادي، وتوزيع وسام عبد المنعم، والعمل الفني من انتاج شركة"غاليديا".

جدير بالذكر أن كليب الأغنية هو ثاني عمل فني إخراجي لـ"غاليديا"، والعمل الأول كان إخراج فيديو كليب أغنية "شكر واجب" للمطرب محمد صيام، وأحمد حليم، وأحمد رمضان.

و يستعد أحمد حليم، لطرح فيديو كليب آخر بعد"الفرح إمتى" لأغنية تحمل عنوان"شاكب راكب" وهي من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان أحمد زعيم،وتوزيع طارق عبد الجابر، وإنتاج"غاليديا" للإنتاج الفني، وميكساج وماستر أمير محروس، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين.
أحمد حليم يتعاون مع جوهرة في كليب «الفرح إمتى» (صور)
أحمد حليم يتعاون مع جوهرة في كليب «الفرح إمتى» (صور)
أحمد حليم يتعاون مع جوهرة في كليب «الفرح إمتى» (صور)
أحمد حليم يتعاون مع جوهرة في كليب «الفرح إمتى» (صور)
أحمد حليم يتعاون مع جوهرة في كليب «الفرح إمتى» (صور)
أحمد حليم يتعاون مع جوهرة في كليب «الفرح إمتى» (صور)

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