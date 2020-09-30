«حرباء الدوحة».. فضائح وفساد «موزة» والدة الأمير القطري
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:45 م
سارة الشلقانيطباعة
لم تحقق موزة بنت ناصر المسند ما تطمح إليه بعد أن جعلت زوجها حمد بن خليفة آل ثاني ينقلب على أبيه، ولا بعد أن كررت ما فعلته بعد أن جعلت «حمد» يتنازل عن حكمه لنجله تميم الأمير الحالي لقطر، حتى لا تخرج مقاليد الحكم من أسرتها، بل مثل ذلك خطواتها الأولى تجاه بث سمومها في العالم، خاصةً الدول العربية.
انخرطت موزة في كافة ملفات الفساد فهي متورطة في الفساد المالي بتقديم الرشاوى واستغلال نفوذها لجني ثروتها، التي تبلغ أكثر من 15 مليار دولار، وتمول عمليات نشر الإرهاب وأيدلوجية التطرف، كما أنها تعيش حالة من الثراء الفاحش، وتمتلك العديد من القصور حول العالم.
تستغل موزة العديد من الأدوات، أبرزهم المال، وكذلك الصداقات التي تجمعها بقيادات إرهابية مثل القرضاوي، ووحفيد البنا المغتصب وغيرهم.
«أم الفساد»
تمتلك موزة قصرًا هو الأغلى في بريطانيا، وربما بين ممتلكاتها، لتتجاوز قيمته 200 مليون جنيه إسترليني، غير أن قصرًا بذلك المبلغ هو قدر ضئيل جدًا من الممتلكات التي تقتنيها عائلة «موزة» في لندن.
ويتكون قصر موزة من أربعة طوابق كالآتي: الطابق الأراضي السفلي وبه قسمين، الأول يضم صالون تجميل، وجراج ضخم لسيارات الليموزين، وغرف تدليك «مساج»، وصالة رياضة ضخمة «جيم»، والثاني يضم غرفة رياضة وتدليك، يفصلها جدار زجاجي عن حمام سياحة ضخم، وعدة غرف للتسلية والترفيه والألعاب... هكذا تعيش «موزة» والدة أمير قطر فى لندن (صور)
تموّل الإرهاب والمغتصبين
لم يقف «شيطان موزة» عند تمويل الأيديولوجية الإرهابية فقط، لكنها دعمت المغتصبين من الإرهابيين، وتمويل مزاعمهم بغير الحقيقة، ولعل أبرز تلك التمويلات ذهبت إلى طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، المتهم في عدة جرائم اغتصاب في فرنسا، عبر مؤسسة قطر الخيرية.
وترسل مؤسسة موزة 35 ألف يورو شهريًّا إلى حفيد مؤسس الإخوان، خاصةً قبل قرار القضاء الفرنسي بالقبض عليه بعد التأكد من تورطه في تهم الاغتصاب ضده، كما أن الأخير سحب 590 ألف يورو من حسابات قطرية، واشترى بهم شقتين فاخرتين في إحدى المناطق الراقية بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد تأكده من أنه سيُسجن بعد تورطه في الاغتصاب... تفاصيل علاقة «موزة» بحفيد مؤسس الإخوان «المتحرش»
«مدارس الإرهاب»
كشفت وثائق أن المؤسسة التي تترأسها موزة تمول مدارس تعود إلى تنظيم الإخوان الإرهابية، بشكل ضخم، خاصةً في فرنسا، منها مدرسة تحمل اسم «إبن رشد»، بالإضافة إلى تمويلا سخيًا لعدة مدارس في «بوردو»، كما سيطرت المخاوف على المجتمع الأمريكي بعد تمويلها لعدة مدارس لدى واشنطن، خاصةً أن قطر متورطة في تمويل الإرهاب، فيما منحت موزة نحو 30.6 مليون دولار لعشرات المدارس تشمل تكاليف تدريب المعلمين والمواد والرواتب.
وأثار بعض الآباء وأفراد المجتمع مخاوف بشأن البرامج العربية التي تدعمها المؤسسة وعلاقتها بقطر، فيما كان الاحتجاج الأكبر جاء من المجموعات والمدونين والنشطاء ذوي الآراء المحافظة، لأن قطر تتستر على أفعالها بدعوى تعلم اللغة العربية، لكنها تدعم جماعة الإخوان الإرهابية في الأساس... كواليس دعم «موزة» لتربية الأطفال على التطرف
«المخطط الخبيث»
وتسعى موزة، منذ ثلاثة أعوام، للاستيلاء على قصر زين العابدين بن علي الرئيس التونسي السابق، بل هناك مؤشرات أنه اشترته بالفعل سرًا، في ظل تأكيدات مصادر داخل الخارجية التونسية خلال ذلك الفترة.
وتطمح موزة في السيطرة على الاقتصاد التونسي، ومن ثم لعب دور رئيسي مهم في تمكين جماعة الإخوان الإرهابية من مفاصل الحكم هناك مرة أخرى، واستولت، في يوليو 2019، على بنك «الزيتونة» التونسي خلال مزاد علني، وحصة البنك الفرنسى "bnp paribas bank" في بنك تونسي، كما تخطط للكثير... خطوات «موزة» للاستيلاء على ثروات تونس بدعم الإخوان
«صداقة الإرهاب والفساد»
تجمع موز ويوسف القرضاوي الإرهابي الإخواني الهارب في قطر، علاقة صداقة مقربة ووثيقة، فهو يعتبر المشرع الديني الرئيسي لها ولزوجها، يخترع دينًا إسلاميا جديدا من وجهة نظره يبيح به الإرهاب وإراقة الدماء، ويعمل على تقنين بدعه وأكاذيبه معهم.
يعمل الصديقان القرضاوي وموزة، على نشر أيدولوجية التطرف، وعبر أذرعهم في الدول الأوروبية، وساعدت العلاقة التي تجمعهما على توسيع نفوذ الدوحة لنشر الإرهاب في الدول الأوروبية، عبر حفيد البنا المغتصب، ونبيل النصري، تلميذ القرضاوي الذي جعله رئيسًا لمركز «أوبسيرفاتوار قطر» المكرس لنشر الإرهاب ومهاجمة الدول التي تعادي الدوحة... سر العلاقة الوثيقة بين «موزة» القطرية والقرضاوي
انخرطت موزة في كافة ملفات الفساد فهي متورطة في الفساد المالي بتقديم الرشاوى واستغلال نفوذها لجني ثروتها، التي تبلغ أكثر من 15 مليار دولار، وتمول عمليات نشر الإرهاب وأيدلوجية التطرف، كما أنها تعيش حالة من الثراء الفاحش، وتمتلك العديد من القصور حول العالم.
تستغل موزة العديد من الأدوات، أبرزهم المال، وكذلك الصداقات التي تجمعها بقيادات إرهابية مثل القرضاوي، ووحفيد البنا المغتصب وغيرهم.
«أم الفساد»
تمتلك موزة قصرًا هو الأغلى في بريطانيا، وربما بين ممتلكاتها، لتتجاوز قيمته 200 مليون جنيه إسترليني، غير أن قصرًا بذلك المبلغ هو قدر ضئيل جدًا من الممتلكات التي تقتنيها عائلة «موزة» في لندن.
ويتكون قصر موزة من أربعة طوابق كالآتي: الطابق الأراضي السفلي وبه قسمين، الأول يضم صالون تجميل، وجراج ضخم لسيارات الليموزين، وغرف تدليك «مساج»، وصالة رياضة ضخمة «جيم»، والثاني يضم غرفة رياضة وتدليك، يفصلها جدار زجاجي عن حمام سياحة ضخم، وعدة غرف للتسلية والترفيه والألعاب... هكذا تعيش «موزة» والدة أمير قطر فى لندن (صور)
تموّل الإرهاب والمغتصبين
لم يقف «شيطان موزة» عند تمويل الأيديولوجية الإرهابية فقط، لكنها دعمت المغتصبين من الإرهابيين، وتمويل مزاعمهم بغير الحقيقة، ولعل أبرز تلك التمويلات ذهبت إلى طارق رمضان حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، المتهم في عدة جرائم اغتصاب في فرنسا، عبر مؤسسة قطر الخيرية.
وترسل مؤسسة موزة 35 ألف يورو شهريًّا إلى حفيد مؤسس الإخوان، خاصةً قبل قرار القضاء الفرنسي بالقبض عليه بعد التأكد من تورطه في تهم الاغتصاب ضده، كما أن الأخير سحب 590 ألف يورو من حسابات قطرية، واشترى بهم شقتين فاخرتين في إحدى المناطق الراقية بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد تأكده من أنه سيُسجن بعد تورطه في الاغتصاب... تفاصيل علاقة «موزة» بحفيد مؤسس الإخوان «المتحرش»
«مدارس الإرهاب»
كشفت وثائق أن المؤسسة التي تترأسها موزة تمول مدارس تعود إلى تنظيم الإخوان الإرهابية، بشكل ضخم، خاصةً في فرنسا، منها مدرسة تحمل اسم «إبن رشد»، بالإضافة إلى تمويلا سخيًا لعدة مدارس في «بوردو»، كما سيطرت المخاوف على المجتمع الأمريكي بعد تمويلها لعدة مدارس لدى واشنطن، خاصةً أن قطر متورطة في تمويل الإرهاب، فيما منحت موزة نحو 30.6 مليون دولار لعشرات المدارس تشمل تكاليف تدريب المعلمين والمواد والرواتب.
وأثار بعض الآباء وأفراد المجتمع مخاوف بشأن البرامج العربية التي تدعمها المؤسسة وعلاقتها بقطر، فيما كان الاحتجاج الأكبر جاء من المجموعات والمدونين والنشطاء ذوي الآراء المحافظة، لأن قطر تتستر على أفعالها بدعوى تعلم اللغة العربية، لكنها تدعم جماعة الإخوان الإرهابية في الأساس... كواليس دعم «موزة» لتربية الأطفال على التطرف
«المخطط الخبيث»
وتسعى موزة، منذ ثلاثة أعوام، للاستيلاء على قصر زين العابدين بن علي الرئيس التونسي السابق، بل هناك مؤشرات أنه اشترته بالفعل سرًا، في ظل تأكيدات مصادر داخل الخارجية التونسية خلال ذلك الفترة.
وتطمح موزة في السيطرة على الاقتصاد التونسي، ومن ثم لعب دور رئيسي مهم في تمكين جماعة الإخوان الإرهابية من مفاصل الحكم هناك مرة أخرى، واستولت، في يوليو 2019، على بنك «الزيتونة» التونسي خلال مزاد علني، وحصة البنك الفرنسى "bnp paribas bank" في بنك تونسي، كما تخطط للكثير... خطوات «موزة» للاستيلاء على ثروات تونس بدعم الإخوان
«صداقة الإرهاب والفساد»
تجمع موز ويوسف القرضاوي الإرهابي الإخواني الهارب في قطر، علاقة صداقة مقربة ووثيقة، فهو يعتبر المشرع الديني الرئيسي لها ولزوجها، يخترع دينًا إسلاميا جديدا من وجهة نظره يبيح به الإرهاب وإراقة الدماء، ويعمل على تقنين بدعه وأكاذيبه معهم.
يعمل الصديقان القرضاوي وموزة، على نشر أيدولوجية التطرف، وعبر أذرعهم في الدول الأوروبية، وساعدت العلاقة التي تجمعهما على توسيع نفوذ الدوحة لنشر الإرهاب في الدول الأوروبية، عبر حفيد البنا المغتصب، ونبيل النصري، تلميذ القرضاوي الذي جعله رئيسًا لمركز «أوبسيرفاتوار قطر» المكرس لنشر الإرهاب ومهاجمة الدول التي تعادي الدوحة... سر العلاقة الوثيقة بين «موزة» القطرية والقرضاوي