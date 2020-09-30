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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ارتفاع أسعار التمور بالوادى الجديد مع قرب انتهاء موسم الجنْى

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 06:41 م
التمور
التمور
محمد مهدي
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أعلن المهندس موسى الشامي رئيس الجمعية التعاونية الزراعية مساء اليوم، استلام الجمعية محصول البلح من المزارعين بقيمة 10 جنيهات ونصف الجنيه للكيلو الواحد ليرتفع سعر البلح تدريجيا بعد انخفاض دام 15 يوما من بدء موسم الحصاد بالوادي الجديد.

وأكد الشامي، أن انخفاض أسعار البلح الأسبوعين الماضيين جاء بسبب عدم الطلب عليه مع وقف التصدير لدولة المغرب الدولة الأكثر احتياجا للصنف السيوي أو "الصعيدي" حتى يناير المقبل.

وقال مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد، أن الاسعار بسوق البلح بالمحافظة ترتفع وتنخفض طبقًا لمعدلات العرض والطلب، مؤكدا أن ترك البلح طبقا لمؤشرات العرض والطلب أمر ينفذ منذ سنوات في ظل المنافسة الحقيقية بين القطاع الحكومي والخاص بجانب انتشار ثلاجات التخزين وتغيير ثقافة الفلاح واتجاهه نحو التخزين والانتظار حتى تتحسن السوق ويرتفع السعر ويقوم ببيع المحصول على عكس السنوات السابقة.

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