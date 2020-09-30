وزيرا خارجية العراق والسعودية يبحثان آليّة تعزيز العلاقات بين البلدين

أجرى وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره السعوديّ الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وبحث الجانبان آليّة تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسُبُل تفعيل التعاون بمُختلِف المجالات، ومنها المجالات: السياسيّة، والاقتصاديّة، والأمنية.وتبادلا الرؤى، والتقييم حول مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميّة التي تحظى باهتمام الجانبين، ومُواجهة التحدّيات المُختلِفة التي تتعرّض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلميّة التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام، والتنمية.وشدد الوزير العراقي على ضرورة احترام سيادة العراق، ودعم جُهُود الاستقرار في المنطقة، مُجدّدًا التزام بغداد بحماية البعثات الدبلوماسيّة، وحرمة الدبلوماسيّين.