ألمانيا تقدم 100 مليون يورو إضافية لبرنامج الأمم المتحدة لمصل كورونا

أعلنت ألمانيا زيادة مساعداتها المخصصة لبرنامج الأمم المتحدة للتعاون العالمي في مجال تطوير وتوزيع مصل كورونا.وخلال مؤتمر رقمي للأمم المتحدة، وعدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اليوم الأربعاء بتقديم 100 مليون يورو إلى التحالف العالمي من أجلاللقاحات والتحصين "جافي" التابع لبرنامج الأمم المتحدة (أكت).وأوضحت ميركل أن هذا المبلغ سيزيد من مساهمة ألمانيا البالغة بالفعل 675 مليون يورو، قائلة إن الرد العالمي على جائحة كورونا يحتاج إلى تآزر دولي واسع النطاق، ولفتت إلى أن بلادها على وعي بمسؤوليتها.ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن برنامج أكت الذي تشترك فيه دول من بينها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل إتاحة قدرات الاختبار وإمكانيات العلاج للناس في كل أنحاء العالم، كما أنه يهدف بالدرجة الأولى إلى دعم تطوير مصل يمكن توفيره للجميع بسعر مقبول.