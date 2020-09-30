«روسيا اليوم» يشيد بقرارات الحكومة المصرية لدعم القطاع السياحى

أشاد موقع «روسيا اليوم» بقرارات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، الصادرة اليوم، لدعم القطاع السياحي، مؤكدة أن القررارت كان مهمة وغير مسبوقة فى مساندة قطاع السياحة لتجاوز تداعيات جائحة كورونا.

وأوضح «روسيا اليوم»، أن الحكومة المصرية قررت استمرار إعفاء السياح من رسوم التأشيرة حتى 30 أبريل 2021، و تخفيض رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بالمطارات.

وأضاف الموقع، أن الحكومة اتخذت عدة قرارات داعمة للعاملين بالسياحة ومن أبرزها تأجيل سداد المستحقات الخاصة بالكهرباء والغاز والمياه على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر المقبل، وتنفيذ برنامج تحفيز طيران جديد اعتبارا من 1 يناير حتى 30 أبريل 2021.

