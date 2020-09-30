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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأمم المتحدة»: حان الوقت لمساهمة الدول في تمويل خطة كوفاكس لتوفير لقاح كورونا

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:18 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
وكالات
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، إن الوقت حان لأن تبدأ البلدان في استخدام أموال من مخصصاتها الوطنية لمكافحة كوفيد-19 للمساعدة في تمويل خطة (كوفاكس) التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بتوفير لقاح مضاد للمرض عالميا.

وتلقى برنامج (آكت أكسيليريتور) ومرفق كوفاكس، الذي هو جزء منه، حتى الآن ثلاثة مليارات دولار لكنهما يحتاجان إلى 35 مليار دولار أخرى، ويهدف البرنامج إلى تقديم ملياري جرعة من لقاحات فيروس كورونا بنهاية العام المقبل و245 مليون علاج و500 مليون اختبار.

وقال جوتيريش خلال فعالية رفيعة المستوى للأمم المتحدة عبر الإنترنت: "يوفر برنامج آكت أكسيليريتور الطريقة الوحيدة الآمنة والموثوقة لإعادة فتح الاقتصاد العالمي بأسرع ما يمكن. ولن يفتح جهد توفير اللقاح داخل عدد من البلدان الأبواب أمام الاقتصاد العالمي ويعيد سبل العيش".

وحث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، وهو مضيف مشارك للاجتماع إلى جانب جوتيريش ومنظمة الصحة العالمية وجنوب أفريقيا، الدول الأخرى على الانضمام إلى هذه المبادرة العالمية، وقال أمام الاجتماع إن آكت أكسيليريتور هو أفضل أمل للسيطرة على الوباء.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن 167 دولة انضمت إلى مرفق كوفاكس العالمي، وهو ما يمثل 70 بالمئة من سكان العالم، مضيفا "والقائمة تتزايد كل يوم"، وتابع قائلا إنه رغم تأكد وفاة مليون شخص بسبب كوفيد-19، فإن "العدد الحقيقي أعلى لا محالة".

وأضاف جوتيريش أن البرنامج يحتاج إلى ضخ فوري قدره 15 مليار دولار "لتجنب ضياع نافذة الفرصة" للشراء المسبق والإنتاج ولبناء المخزونات بالتوازي مع الترخيص وتعزيز البحث ومساعدة البلدان على الاستعداد.

ودعا جوتيريش جميع الدول إلى تكثيف الجهود بشكل كبير في الأشهر الثلاثة المقبلة.

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