السيسي يوجه بتطوير قطاع النقل البحري لتحقيق أقصى عائد اقتصادي

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا مع رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، ورئيس شركة أمون للتوكيلات الملاحية.وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض تطوير منظومة النقل البحري وإدارة الموانئ في مصر.ووجه الرئيس السيسي، بتطوير قطاع النقل البحري لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتجاري لمصر، ولتعزيز التجارة المتبادلة مع العالم تعظيمًا لموقع مصر الجغرافي الفريد وما يربطها مع التكتلات الإقليمية على مستوى العالم من اتفاقيات للتجارة الحرة.