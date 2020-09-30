دسوقي: الدولة منذ تولي السيسي حريصة على استعادة مصر لمكانتها الرفيعة

أشاد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الوطن يمر بظروف استثنائية على كافة الأصعدة ويحتاج إلى قيادات استثنائية قادرة على إدارة الأزمة والخروج بها إلى بر الأمان.وأشار رئيس الجامعة، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية على مدار السنوات الست الماضية في مختلف القطاعات وجميع الأصعدة حيث حملت الدولة على عاتقها منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية استعادة مصر لمكانتها الدولية الرفيعة ونجحت في استعادة الاستقرار والأمن من خلال رؤية استراتيجية وتخطيط علمي مدروس وحققت إنجازات ملموسة وواضحة فى قطاعات الدولة كافة فضلا عن المبادرات المتعددة التي تهدف لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق مستوى أفضل.وقال دسوقي، إنه عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسئولية حرص على الالتقاء بشباب المبتكرين والقائمين على البحث العلمي وعلماء مصر في الداخل والخارج مؤكدا أن الدولة تهتم اهتماما كبيرا بالتعليم والعلم والعلماء فضلا عن تكريمهم.جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ اجتماعه الشهري، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس المجلس، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.