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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة عامل بمكتبة بتهمة طبع وتداول المصحف بدون ترخيص

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 05:12 م
محاكمة عامل بمكتبة
محاكمة عامل بمكتبة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 23 جنوب، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة "سيد.ع" عامل بمكتبة، لاتهامه بطبع وتداول مطبوعات المصحف الشريف، بدون ترخيص، في السيدة زينب، لجلسة 28 أكتوبر.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري، وأسامة محمد، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح.

وكشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات أنه قام وآخر مجهول بطبع وتداول مطبوعات المصحف الشريف بدون ترخيص وتصريح من الجهة المختصة وهو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف على النحو المبين بتقرير الجهة، كما أن المتهم لم يودع نسخة من الكتب المطبوعة والمعروضة بدار الكتب والوثائق قبيل عرضها.

وتضمنت شهادة عقيد شرطة وضابط مباحث الإدارة العامة للمصنفات وحماية الملكية الفكرية أنه أثناء مروره بدائرة القسم، شاهد مكتبة تعرض خدماتها للجمهور وتحمل اسم دار توزيع والنشر، وكان المتهم يتداول في كتب دينية خلت من تصريح الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بالأزهر الشريف.

وشهد رئيس قطاع خدمات نقطة اتصال لحماية حقوق الملكية الفكرية ورئيس اللجنة الفنية أنه قام بتشكيل لجنة لفحص الكتب محل الحرز، وتبين أنها خالية من تصريح الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة بالأزهر الشريف بالتداول، حيث تضمنت الكتب أجزاء من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأن بعض الكتب لم يستدل على أرقام الإيداع الخاصة بها.

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