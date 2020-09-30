جامعة كفر الشيخ ترشد النفقات وتخفض البدلات 50%

قال الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة، من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات، ووضع مقترحات لدعم وتنمية المحافظة، موجهًا الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على دعمه المستمر للجامعة.وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على العمداء ضرورة إطلاع مجالس الكليات والزملاء والطلاب على الإنجازات والمشروعات القومية الموجودة على أرض الواقع في جميع قطاعات الدولة، ونشر الوعي والتنوير ودعا إلى تفعيل الجانب التطبيقي وتفعيل الدورات التدريبية.كما وجه المجلس التهنئة للأستاذ الدكتور محمد عبد العال، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبا لرئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور طه إسماعيل، بمناسبة تكليفه بالإشراف على كلية الطب البشري متمنيا لهما التوفيق والنجاح، وأكد على سرعة نشر الجداول الدراسية للطلاب، كما شدد أيضا على ترشيد الإنفاق، فضلا عن تخفيض قيمة بدلات حضور اللجان والاجتماعات بنسبة 50%.جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ اجتماعه الشهري، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس المجلس، والدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.